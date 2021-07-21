Ödemiş'e bağlı Ertuğrul Mahallesi'ndeki bir evde bayramlaşma için toplanan K.B. (30) ile halasının oğulları Semul Ç. (45) ve ağabeyi İsmail Ç. (54) arasında tartışma çıktı. Ağız dalaşı kısa sürede kavgaya dönüştü. K.B, Semul Ç. ile İsmail Ç'yi bıçakladı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan kardeşler, hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan zanlı ise işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hâkimlik tarafından tutuklandı. K.B'nin psikolojik rahatsızlıkları olduğu ileri sürüldü.
Eski eşini bıçakladı ve tehdit etti: 'Diğer sefere seni öldüreceğim' Kayseri'nin Talas ilçesinde bayan kuaförlüğü yapan kadın, boşandığı eşinin bıçaklı saldırısında yaralandı. Olayın ardından dükkana gelerek, "Diğer sefer seni öldüreceğim" dediği iddia edildi.
18 yaşındaki genç sokak ortasında eşini bıçakladı Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir kişi sokak ortasında, dini nikahlı eşini bıçakladı. Genç kadın boynunda bıçakla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Bayramlaşmaya gelenleri bıçakladı
İzmir'de bayramlaşmak için bir araya gelen akrabalar arasında kavga çıktı. Bir kişi, halasının oğullarını ağır yaralayarak hastanelik etti.
Ödemiş'e bağlı Ertuğrul Mahallesi'ndeki bir evde bayramlaşma için toplanan K.B. (30) ile halasının oğulları Semul Ç. (45) ve ağabeyi İsmail Ç. (54) arasında tartışma çıktı. Ağız dalaşı kısa sürede kavgaya dönüştü. K.B, Semul Ç. ile İsmail Ç'yi bıçakladı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan kardeşler, hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan zanlı ise işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hâkimlik tarafından tutuklandı. K.B'nin psikolojik rahatsızlıkları olduğu ileri sürüldü.
Etiketler : bayram,bıçakladı,haberler,