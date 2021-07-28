Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre gazete ve dergi sayısı, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 13,5 azalarak 4 bin 746 oldu. Bu yayınların yüzde 54,4’ü dergilerden oluştu. Gazete ve dergilerin tirajı, söz konusu dönemde yüzde 20,9 azaldı. Ülkede 2020’de yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 996 milyon 516 bin 20 olarak hesaplandı, bunun yüzde 94,8’ini gazeteler oluşturdu. Türkiye’de geçen sene yayımlanan gazetelerin yüzde 91,1’i yerel, yüzde 6,5’i yaygın, yüzde 2,4’ü ise bölgesel yayın yaptı. Toplam tirajının yüzde 82,4’ünü ulusal, yüzde 16,9’unu yerel ve yüzde 0,7’sini bölgesel yayımlananlar oluşturdu. Yayımlanan materyallerin sayısı 2020’de, 2019’a göre yüzde 14,5 artarak 78 bin 500 oldu. Türkiye genelinde geçen sene 68 bin 120 kitap yayımlandı.