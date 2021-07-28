Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Proje kapsamında, Kaynaşlı ilçesinden Cumayeri ilçesine kadar olan Asar Deresi kenarındaki köy ve mahallelerin atık sularının toplanıp, Cumayeri ilçesindeki arıtma tesisine götürülmesi için çalışma başlatıldı. Mahalle ve köylerdeki asfalt yollar kazıldı ve hat döşenmeye başlandı. İddiaya göre, hat döşendikten sonra İSKİ ekipleri asfaltlama çalışması yapmadı. Bozulan yollar sebebiyle araçlarıyla güçlükle ilerleyen vatandaşlar, mahalle ve köy içlerinde ise evlerinin kapı ve pencerelerini açamıyor. Duruma isyan eden Darıcı Mahallesi Muhtarı Yavuz Bayraktar ve Sinirci Köyü Muhtarı Muzaffer Demirel, görüştükleri yetkililerin ‘bayrama kadar asfaltlanacak’ sözünü yerine getirmeyince çalışmaları durdurmak zorunda kaldı.