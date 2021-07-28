Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilirken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İlçeye bağlı Karatepe ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye söndürme ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, karadan ve havadan başlattığı söndürme çalışmaları sürüyor.

Antalya Manavgat'ta yangın: Yerleşim yerlerine sıçradı Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangının son yıllarda bölgede çıkan en büyük yangın olduğu ifade edilirken, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşması nedeniyle birçok ev boşaltıldı. Yangınından etkilenenler hastanelerde tedavi altına alındı.

Manavgat'ta seralar yandı, mezarlıklar küle döndü Manavgat'ta büyük orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı. Muz seralarının yandığı, traktörlerin alevlere teslim olduğu yangında mezarlıklar bile küle döndü.