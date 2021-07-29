Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN 3 İLA 8 DERECE ÜSTÜNDE OLACAK

Meteorolojiden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin (5-8 derece) üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Batı Akdeniz'de ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 32

İstanbul: Az bulutlu ve açık 34

İzmir: Az bulutlu ve açık 39

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 41

Samsun: Parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

Aşırı sıcaklar psikolojiyi bozdu Sıcak havanın kişileri fiziksel olarak etkilemesinin yanında insan psikolojisini de bozduğuna dikkat çeken uzmanlar, sıcak etkisiyle oluşan sinirlilik, gerginlik, sabırsızlık, öfke ve uykusuzluk gibi şikâyetlerle psikologlara başvuranların sayısının arttığına dikkat çekiyor. Uzmanlar önemli kararlar alırken sıcaklara dikkat edilmesi gerektiğini tavsiye ediyor.

Bilim adamları uyarıyor: Öldüren sıcaklar artacak İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsünden araştırmacıların yaptığı yeni bir çalışmaya göre ölümcül ısı dalgalarının görülme sıklığı 2050 yılına kadar yedi kat artacak.