Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akgöz, Çubuk ilçesi Aşağı Çavundur Mahallesi'ndeki TOKİ bloklarının bulunduğu bölgede dün saat 17.00 sularında annesi ile parka gitti. Parkta bir süre annesi ile vakit geçiren Nisanur Akgöz, daha sonra gözden kayboldu. Çocuğunu etrafta bir süre arayan ancak bulamayan annesi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda polis, özel harekat polisi, AFAD, AKUT, ANDA, itfaiye ekipleri ve Ankara Büyükşehir güvenlik personelleri çevrede çocuğu aramaya başladı. Mahalle sakinlerinin de katıldığı arama çalışmaları ilçe merkezine kadar yayıldı.

APARTMAN SIĞINAĞINDA BULUNDU

Özel harekat polisleri gece saat 01.30'da çocuğu evlerinin ve parkın yanındaki bir apartmanın sığınağında buldu. Duyma ve konuşma engeli bulunan Akgöz'ün bulunduğu sığınağa daha önce iki defa bakıldığı belirtildi. Çocuğuna sarılarak büyük bir mutluluk yaşayan anne de ekiplere de teşekkür etti. Nisanur Akgöz, sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye götürüldü.

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