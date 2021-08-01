Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzincan'da bir yıldır sınava hazırlanan genç kadın, asansörde mahsur kaldı. Kurtarılmayı bekleyen genç kadın sürecin uzamasıyla sınava yetişemeyerek hayallerini ertelemek zorunda kaldı.

ÜZÜLEREK EVİNE DÖNDÜ

Erzincan merkez Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Caddesi’ndeki bir apartmanın asansöründe mahsur kalan Feyzanur Gökçe, Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. KPSS’ye gireceği için yanına cep telefonu almayan genç kız, yaklaşık 1 saat asansörde mahsur kalırken, durumu fark eden komşusunun 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Mahsur kalan Gökçe, asansörden çıkarılırken, itfaiye ekipleri tarafından sınava yetiştirilmek üzere sınava gireceği okula anonslar eşliğinde götürüldü. Tüm çabalara rağmen geç kaldığı için sınava alınmayan Gökçe, üzülerek evine geri döndü.

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