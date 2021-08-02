Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Evet, bu alan ağaçlandırılacak ama hemen değil. Bir süre sahanın temizlenmesi, bakımının yapılması lazım. Ağaçlandırmanın bu hızla yapılması hiç doğru değil. Aslında hiç ağaçlandırma yapılmamalı. Doğrusu doğanın kendi hâline bırakılmasıdır. Böylesi daha sağlıklı ama kamuoyu baskısı sebebiyle erken ağaçlandırma yapılıyor" ifadesini kullandı.

Yangın ekoloğu Prof. Dr. Çağatay Tavşanoğlu da yangınların hemen ardından insan eliyle yapılan ağaçlandırmanın bir felaket olduğunu belirterek "Çünkü bunun için o alanın sürülmesi gerekiyor. O alan sadece ağaçlardan oluşmuyor. Çok daha fazla türden oluşan bir ekosistem var" dedi. "Kızılçamlar, tohumlarını yangından korumak için kozalaklarını yıllarca kapalı tutan ağaçlar" diyen Tavşanoğlu "Yangından sonra birkaç hafta içinde bu kozalaklar açılıyor, tohumlar yanmış toprağa ulaşıyor. Bu tohumlar da yedi-sekiz ay sonra genç fideler olarak karşımıza çıkıyor. Yani Akdeniz ormanları, kendilerini yenileyebilme özelliğine sahipler" diye konuştu.

Son dakika: 3 ilde 6 yangın devam ediyor Antalya'nın 2, Muğla'nın 3 ve Tunceli'nin 1 ilçesinde orman yangınlarına müdahale devam ediyor. Bakan Pakdemirli, 111 yangının kontrol altında olduğunu, 3 ilde 6 yangının devam ettiğini açıkladı.