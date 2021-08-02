Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Bazı parfümler sıcak günlerde daha iyi bir koku yayılmasını sağlarken bazıları ise serin havalarda daha iyi bir hâl alır. Sıcaklık arttıkça parfümünüzün kokusunun azalması gerekiyor. Örneğin çiçekli sakin kokular tercihiniz olabilir. Yaz aylarında parfümler daha hızlı bir şekilde buharlaşıp kokular birbirine karışacağı için sıcaklarda daha az karışık kokulardan oluşan parfümleri tercih etmelisiniz. Bergamot, yasemin, portakal çiçeği ve gül yaz aylarında tercih edebileceğiniz parfümler arasındadır.

Eğer yağlı bir cilt tipine sahipseniz hafif parfümler seçmelisiniz. Kuru bir cildiniz varsa kokular kalıcılığını daha az gösterir. Bu yüzden baskın kokuların yanı sıra daha sık parfüm kullanabilirsiniz. Esmer tenliyseniz daha kalıcı kokular seçmeli, sarışınsanız da genellikle vanilyalı hafif kokular sizin için ideal olacaktır. Kumral tenliler için baharat kokulu parfümler daha iyi bir seçenek olurken kızıl tenlilere ise yumuşak kremsi kokular daha çok yakışacaktır.

Parfüm belgeseline yurt dışından ödül Yönetmen koltuğunda Şahin Yiğit’in olduğu, Eski Mısır’dan İslam dünyasına, parfümün tarihini ve günümüze gelişini anlatan “Parfümün Serüveni” (Adventures of Fragrance) adlı dokümanter film, yurt dışında ödüllere layık görülüyor.

Açık parfüme 3 milyar TL ödedik Dövizdeki yükselişle bağlı olarak yabancı markalı parfüme erişim zorlaşıyor. Buna karşılık tüketiciler markalık açık parfüme yöneliyor.