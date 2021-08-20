Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi.

İddiaya göre; eşinden sürekli şiddet gördüğü için boşanmaya karar veren ve mahkemeye başvuran bir kız çocuk annesi Ümmü Gülsüm A., baba ocağına döndü.

'KOCANA DÖNECEKSİN' BASKISI

Baba İsa D., “Kocana döneceksin. Evli kadının yeri kocasının yanıdır” diyerek kızını eşiyle barıştırmak istedi. Kocasından şiddet gördüğünü iddia eden genç kadın, barışmayı kabul etmedi. Kızını ikna edemeyince öfkelenen İsa D., cebinden çıkardığı bıçakla kızını kocasına dönmesi için tehdit etti. Ancak genç kadın dönmeyince babasının baskısı da arttı. Bunun üzerine Ümmü Gülsüm, 19 Temmuz günü evden kaçarak sığınma evine yerleşti.

'BİZE BUNU NASIL YAPTIN' DEYİP BIÇAKLADI

Baba bir ay boyunca kızını arayıp 17 Ağustos günü sığınma evinde bulduktan sonra ikna ederek eve gelmesini sağladı. Genç kadın, evin ikinci katına yerleştirildi. 18 Ağustos günü ise Ümmü Gülsüm'ü kız kardeşi görmek isteyince babası buna izin vermedi. Israr edince de Ümmü Gülsüm A.’nın yanına çıkarak, “Bize bunu nasıl yaptın” diyerek öfkeli adam kızını önce göğsünden daha sonra kolundan ve en son olarak boğazından bıçaklayarak kaçtı.

GENÇ KADIN AĞIR YARALANDI

Genç kadının kız kardeşleri, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Ümmü Gülsüm A., önce Yüreğir Devlet Hastanesi'ne ardından da Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. O sırada Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için harekete geçti. Bir süre kaçan İsa D. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Hastanede yaşam mücadelesi veren genç kadın babasından şikayetçi oldu. Ümmü Gülsüm A., ilk ifadesinde “Daha önce de bir iki defa bıçak çekmiş beni korkutmuştu. ‘Bize bunu niye yaptın’ diyerek bir anda üzerime saldırdı. Cebinden bıçağı çıkardı ve öncelikle göğsüme daha sonra boynuma vurdu” dediği öğrenildi.

'ÇOK PİŞMANIM' DEDİ

Genç kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Zanlı baba ise ifadesinde “Bir an çok sinirlendim şuurumu yitirdim bıçakladım. Çok pişmanım” dediği öne sürüldü. Zanlı, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

15’inde evlendi, 16’sında anne oldu, 20’sinde koca şiddetine dayanamadı ölmek istedi Adana’da ölmek için 3. kattan atladıktan sonra iki ayağı, kolu ve beli kırılan genç kadın yaşadığı şiddeti gözyaşları içinde anlattı. Kocasının 15 yaşındayken kendisini kaçırdığını, 16 yaşında anne olduğunu belirten Fatma Bebek, "Beni kemerle, süpürgeyle her gün dövdü. Son olayda ise boğazımı sıkıp beni öldürecekti, kolumu ve bacağımı da ısırdı, çocuklarımı da dövdü ben de dayanamayıp ölmek istedim" dedi.

Koca şiddeti intihar ettirdi Adana'da geçen yıl kendisini kaçıran kişiyle dini nikahla evlenen 15 yaşındaki kız çocuğu kendisini asarak intihar etti. Küçük kızın ailesi çocuklarının intihar etmediğini eşi tarafından öldürüldüğünü savunarak Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.