Bingöl’de merkeze bağlı Murat nehri yakınlarındaki Kumgeçit köyünde 30 kişilik grup, suların az olmasından dolayı adacık üzerinde pikniğini yaptı.
30 KİŞİ MAHSUR KALDI
Bölgede bulunan baraj kapaklarının açılmasıyla sular yükselince, 30 kişi adacık üzerinde mahsur kaldı.
Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan 30 kişi, AFAD ve jandarma personelinin 2 saatlik çalışmasıyla bot yardımıyla kurtarıldı. Gruptakiler, kendilerini kurtaran AFAD ekiplerine teşekkür etti.
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