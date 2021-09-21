Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'in Buca ilçesinde dün gece hareketli saatler yaşandı. Ev sahibi ile arasında anlaşmazlık çıkan kiracı Erol A., ev sahibinin yaklaşık bir ay önce taşındığı evi boşaltması istemesi üzerine evdeki bütün eşyaları 5'inci kattaki daireden aşağıya fırlatmaya başladı. Ortalığı savaş alanına çeviren Erol A., dairenin içerisine benzin döküp evi ateşe vermeye çalıştı.

SOKAK KARANLIĞA BÜRÜNDÜ

Buzdolabı, çamaşır makinesi ve televizyon dahil eline ne geçtiyse sokağa fırlatan Erol A.'nın attığı eşyalar elektrik tellerine zarar verince sokak adeta karanlığa büründü. Mahalle sakinlerinin durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Hareketli saatlerin yaşandığı sokağa tedbiren Özel Harekat Polisleri sevk edilirken, yaklaşık 3 saat boyunca evdeki eşyaları sokağa atan kiracı uzun uğraşlar sonucu ikna edildi. Gözaltına alınan Erol A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Kiracıyı içeri kilitleyip evi ateşe verdi! Sultangazi’de uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öğrenilen genç içerisinde kiracının bulunduğu evi ateşe verdi. Alevlerin kısa sürede diğer odalara yayıldığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis evi ateşe verdikten sonra kapıyı kilitleyerek kayıplara karışan genci yakalamak için çalışma başlattı.

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