Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli'de mola hakkını kullanan doktor kabusu yaşadı. Hastanenin bahçesinde bulunan bankta oturan dokturun yanına bir şahıs yaklaştı. Sakladığı bıçağı bir anda çıkararak doktorun bacağına sağlayan şahıs, olay yerinden uzaklaştı. Doktora ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı.

Doktorun bıçaklandığı bank.

BİR ŞEY SORMA BAHANESİYLE YAKLAŞIP BIÇAKLADI

Olay, Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, özel bir hastanede görev yapan doktor Göktürk K., dinlenmek için binanın önünde bulunan banka oturdu. Bu sırada doktorun yanına kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli gelerek "Hocam bir şey sorabilir miyim" dedi. Elinde bıçak bulunan şüpheli, doktoru ayağa kalktığı sırada baldırından bıçakladı. Kanlar içinde kalan doktor yardım isterken, şüpheli hızlıca olay yerinde kaçtı. İlk müdahaleyi meslektaşlarının yaptığı doktor hemen tedavi altına alındı. İhbar üzere bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede arama çalışması başlattı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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