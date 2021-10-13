Türkiye Gazetesi

TEM Otoyolu Sakarya’nın Hendek ilçesi geçişinde İstanbul istikametine gitmekte olan otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan tır, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan H.A., N.A. ve O.A. yaralandı.

OTOYOL DURMA NOKTASINA GELDİ

TEM Otoyolu İstanbul istikametindeki trafik kaza sebebiyle durma noktasına geldi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırırken araçların yoldan kaldırılması sonrasında trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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