Türkiye Gazetesi

Bölgenin tek kayak merkezi olan Yedikuyular Kayak Merkezi'nde, yağan ilk kar ile birlikte kayak sezonu da başlamış oldu. Kar yağışı ile birlikte güzel görüntülerin de ortaya çıktığı 2 bin 50 metre yükseklikteki kayak merkezi, yılda 150 bin kişiyi ağırlıyor.

OTEL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kayak merkezinin en önemli sorunlarından biri olan konaklama ihtiyacı geçen yıl yapılan villa tipi 25 bungalov evle çözülürken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi merkeze 5 yıldızlı otel yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar kalınlığı 30 santime ulaştı, araçların yola çıkmasına izin verilmedi Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, Karayolları ekibi kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.

Afyonkarahisar'da 5 çocuğun öldüğü servis kazasında yeni detaylar: Kurtulanlar dehşet anlarını anlattı Afyonkarahisar'da servis aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin ise yaralı olarak atlattığı o anları kazadan kurtulanlar anlattı.