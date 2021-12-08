Türkiye Gazetesi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir öğrenci sınıfa getirdiği biber gazını yanlışlıkla sıkınca arkadaşları hastanlik oldu. Cengiz Topel Ortaokulunda eğitim gören bir öğrenci, sınıfa getirdiği biber gazını kazara sıktı.

Gazdan etkilenen 6 öğrenci, okula sevk edilen ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öğrenciler, ayakta tedavi görmelerinin ardından taburcu edildi.



ABD'de polislerin kriz geçiren 9 yaşındaki kıza biber gazı ile müdahalesi tepki çekti ABD'de polislerin, kamuflajlarına takılan vücut kameralarıyla görüntülenen olayda, kriz geçiren 9 yaşındaki bir kıza müdahale ederken biber gazı kullanması tepkilere neden oldu.



Bayburt’ta 29 lise öğrencisi biber gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı Bayburt’ta bugün akşam saatlerinde yurtta kalan 29 lise öğrencisi biber gazından etkilenerek ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.