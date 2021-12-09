Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkisi, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Adana ve Osmaniye'nin güneyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-60 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın merkez ve kuzey, Elazığ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur (20-50 kg/m²), yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç ve batı kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Marmara, Ege ve Akdeniz'de 2-4 derece artacağı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (30-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Adana ve Osmaniye'nin güneyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-60 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın merkez ve kuzey, Elazığ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur (20-50 kg/m²), yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (30-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji uyarmıştı! Antalya'da köprü çöktü, yollar kapandı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘turuncu’ kod vererek uyardığı Antalya’da Konyaaltı Sahili’nde dev dalgalar oluştu. Dev dalgaların dövdüğü sahilde araçlar zaman zaman su serpintisinde ilerlemekte güçlük çekti. Konyaaltı'nda yapımı devam eden köprünün hemen yanına geçici olarak yapılan ve geçici olarak ulaşımı sağlayan yan yol ve köprü sel sularının altında kaldı.

Meteoroloji'den 35 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesi beklenirken, Meteoroloji son hava durumu raporunda 35 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Yurdun bazı bölgeleri için son dakika kar uyarısı geldi.

Meteoroloji 3 bölgeyi uyardı: Fırtına geliyor Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; yarın Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde fırtına görülecek.