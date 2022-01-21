Türkiye Gazetesi

Kar tüm yurdu etkisi altına aldı, çok sayıda insanlar mağdur oldu. Son olarak Kars, Ardahan ve Ağrı'da bir çok araçın mahsur kaldığı haberi gelmişti, hepsi özel ekipler sayesinde kurtarıldı.



KARS

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kıraç köyündü hasta almaya giden ambulans, kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Ambulansın ilerleyememesi üzerine bölgeye Arpaçay Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yolun açılmasıyla ambulans yoluna devam edebildi. Bu arada ilçeye bağlı Kardeştepe köyüne giden bazı araçlar da kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı. İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmada kapanan köy yolu tekrar ulaşıma açıldı. Yolda kalan araçlar da halat yardımıyla çekilerek kurtarıldı.

ARDAHAN

Ardahan'da da kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor. Kenttin Ova mevkisinde kara saplanan 1 otomobil özel idare ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

AĞRI

Ağrı'nın Tutak ilçesinde ise elektrik arızasına müdahaleye giden ekipler, tipide mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden İl Özel İdaresi ekipleri, kendileri ve araçları mahsur kalan ekipler için çalışma başlattı. Aras EDAŞ ekiplerinin tipiye rağmen kurtarılma çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı.



Elazığ'da 479 kişi karda mahsur kaldı Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle karayollarında mahsur kalan 479 kişi kurtarıldı. Bu kişiler yurt, otel, dinlenme tesisi ve misafirhanelere yerleştirildi.



Karda mahsur kalan sürücüler araçlarını terk etti Düzce’de kar sebebiyle yollar kapandı. Araçların Ankara istikametine gitmesi yasaklandı. Yolun açılmasını bekleyen sürücüler, araçlarını bırakıp gitti.