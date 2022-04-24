Türkiye Gazetesi

Çanakkale Gelibolu Yarımadası'ndaki Seddülbahir Kalesi yerleşkesinde 'Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca 7 yıl önce başlatılan proje çalışmalarında, yapının dönemsel gelişiminin yanı sıra Çanakkale Muharebeleri'ne ışık tutabilecek bulgular tespit edildi. Arşiv fotoğraflarından da varlığı bilinen İtilaf Devletleri'ne ait mezarlığın kapsadığı alanda çalışmalar hassasiyetle sürdürüldü.

17 ASKERE AİT KALINTILAR BULUNDU

Çanakkale Arkeoloji Müzesi denetimindeki arkeolojik saha araştırmalarında, tarihi görsellerle konumu örtüşen mezar alanlarında bir taşın yanında, şu ana kadar birinin kimlik bilgileri tespit edilmiş 17 askere ait iskelet kalıntılarına rastlandı. Bu mezarlardaki haç, yüzük, mezar levhası, mezar taşı buluntuları ile tarihi belgeler ve fotoğraflardan, iskeletlerin 1915'te Çanakkale Muharebeleri sırasında güney cephesinde hayatlarını kaybeden Fransız askerlerine ait olduğu anlaşıldı.

Kara Savaşları'nın 107'nci yılı kapsamında, askerlerin mezarlarının törenle Fransız Ulusal Mezarlığı'na nakli gerçekleştirildi.



Kara Savaşları'nın 107'nci yılı kapsamında, askerlerin mezarlarının törenle Fransız Ulusal Mezarlığı'na nakli gerçekleştirildi.

"BU TOPRAKLAR HUZURUN, GÜVENİN VE BARIŞIN TOPRAKLARI OLMUŞTUR"

Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen törende konuşan Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, bu yapının Çanakkale Savaşları'nın gazi kalelerinden olduğunu söyledi.

Türk milletinin bu topraklarda büyük bir vatan müdafaası yaparak "Çanakkale geçilmez" diye bütün dünyaya ilan ettiğini belirten Kaşdemir, "Bugün artık bu topraklarda savaş yok. Bu topraklar huzurun, güvenin ve barışın toprakları olmuştur. Tarihi Alan Başkanlığı olarak Gelibolu Yarımadası'nda, Çanakkale destanının yazıldığı bu topraklarda ecdadımızdan bize yadigar kalan ne varsa restore edip, ayağa kaldırıp ziyarete açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaşdemir, bu kalede çok özenli bir restorasyon çalışması başlattıklarını anlattı.

NAAŞLAR FRANSIZ YETKİLİLERE TESLİM EDİLDİ

Tespit ettikleri mezarlardan dolayı çalışmayı daha da özenli hale getirdiklerini bildiren Kaşdemir, şu bilgileri paylaştı:

"Yaptığımız araştırma çalışmaları sonrasında bu mezarların ve bu kemiklerin Çanakkale Savaşları sırasında ölen Fransız askerlerine ait olduğunu tespit ettik. Bu kemikleri derhal muhafaza altına aldık. Hem Fransız yetkililer hem de Türk Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile temasa geçtik. Bu kemikleri koruyarak bugüne kadar geldik. Gerek dinimizde gerek Türk örf ve adetlerinde gerek Türk kültüründe ölüye saygı, ölülere saygı duymak vardır. Aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1934 yılında Anzak annelerine hitaben yazdığı mektupta, bu topraklarda hayatını kaybeden yabancı askerlerin artık bu toprakların evlatları olduklarını ve bu topraklarda huzur içinde uyuyacaklarını ifade etmiştir. Biz de Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu duygularla çalışmalarımızı devam ettirdik. Bugün Fransız askerlere ait olan naaşları ve kemikleri Fransız yetkililere teslim ediyoruz."

10 BİN FRANSIZ ASKER GELİBOLU'DA HAYATINI KAYBETTİ

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Albay Philippe Boulogne ise Fransız komutasında Çanakkale'de savaşlara katılan yaklaşık 10 bin askerin Gelibolu'da hayatını kaybettiğini belirtti.

Boulogne, Fransız askerlerinin cesaretleri ve fedakarlık anlayışlarının asla unutulmayacağını dile getirerek, "Burada aynı muharebelerde hayatlarını yitiren Türk askerlerini de saygıyla anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına bu törene katkılarından dolayı bilhassa şükranlarımızı sunarız" dedi.

Çanakkale Köprüsü büyüledi 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun (Tour Of Türkiye) altıncı gününde de sporcular büyük bir mücadele içindeydiler. İlk kez aynı sporcunun Turkuaz Mayo’yu taşıması (Eduardo Sepulveda) yarışın en dikkat çeken tarafıydı. 1915 Çanakkale Köprüsü’nü ilk kez geçen bisikletçiler daha sonra sahil tarafını takip ederek Kabatepe Kavşağı’ndan sapan bisikletçiler finişe odaklandı. 204.6 kilometrelik Edremit-Eceabat etabını Lotto Soudal Takımı’nın Avustralya’lı sporcusu Alexander Caleb Ewan 4 saat 54 dakika ile 57. Piyade Alay’ın önünde finişi gören ilk sporcu oldu. Böylece tur boyunca etap kazanan 4’üncü Avustralya’lı sporcu oldu.