Türkiye Gazetesi

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Alperen Polat, kendi düğününe cep telefonu ile katıldı. Geçtiğimiz aylarda Almanya’nın Hauptsrabe kentinde yaşayan Kübra Polat ile nişanlanan Alperen Polat, Almanya vize vermeyince kendi düğününe katılamadı. Polat düğüne gidemeyince çareyi görüntülü bağlantıda buldu.

VİZE ALAMAYINCA DÜĞÜNE TELEFONDAN KATILDI

Polat, kuaförde başlayıp salonda biten düğünü 8 saat boyunca adım adım cep telefonundan katip etti. Vize problemi nedeniyle düğünlerinde bir araya gelemeyen çift, önümüzdeki günlerde Sivas’ta yeniden bir düğün gerçekleştirmeyi planlıyor.

ADI ‘ONLİNE DAMAT’ KALDI

Başına gelen ilginç durum yüzünden online damat olarak anılan Alperen Polat, buruk bir düğün yaşadığını belirtip, “Eşimle nişanlandık, resmi nikahımızı yaptı. Almanya’da ve Sivas’ta birer düğün planladık ve tarihleri belirleyip davetiyelerimizi dağıttık. Ancak vize alamadığım için Almanya’da planlanan düğünüme katılamadım. Bende kuaföründen salonuna kadar 8 saat boyunca whatsapp üzerinden düğüne katıldım. Benim için buruk bir düğün oldu. Eşimin yanında olmak isterdim. Önümüzdeki günlerde Sivas’ta yeniden düğünümüzü yapacağız. İnşallah orada birlikte ve mutlu olacağız” dedi.

Sosyal medya düğündeki cenazeyi konuşuyor! Görenler şaştı kaldı Batman'da gerçekleşen bir düğünde damadın yakın arkadaşları, düğün salonuna 'acı kaybımız' yazılı bir çelenk ile girerek unutulmayacak bir şakaya imza attı. Düğün salonunda düzenlenen cenaze töreni sosyal medyada hızla yayılırken görüntüler hem beğeni topladı hem de eleştirildi.