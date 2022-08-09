Türkiye Gazetesi

Giresun'un Hacı Hüseyin Mahallesi'nde bulunan bir lunaparkta meydana gelen korkunç olayda raylı oyuncağın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Raylı oyuncak henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada biri ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar Giresun'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Öte yandan yaşanan bu kaza lunaparkların kontrollerinin ne kadar sağlıklı yapılıp yapılmadığı sorusunu akıllara getirdi.

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Lunaparkta korku dolu anlar! Eğlence aletinin halatı koptu: 3 çocuk ölümden döndü Antalya’da bulunan bir lunaparkta korku dolu anlar yaşandı. Çocukların bindiği eğlence aletinin halatları koptu. Halatların kopmasıyla ne yapacaklarını şaşıran 3 çocuk ölümden döndü. Yaralanan çocuklar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.