Türkiye Gazetesi

Düzce’de bir lise müdürünün okulda kendisine ait özel tuvalet yaptırdığı ve kapısına “Müdür WC” yazdırdığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında yer alan “Düzce Mevlana Anadolu Lisesi Müdürü Suzan Ardıç Çiner, okula kendisine özel tuvalet yaptırdı” iddiası gerçeği yansıtmıyor denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Müdür WC başlıklı haberler basında yer almıştır. Adı anılan okulumuzun tuvaletlerinde tadilat yapılmamış, fiziki ortam iyileştirme çalışmaları kapsamında okulun bütün kapılarına giydirme yapılmıştır. Okul idaresinin ve rehberlik servisinin bulunduğu katta ortak kullanılan tuvalet kapısına, ilgili firma tarafından sehven yapılan 'Müdür WC' baskısı, okul müdürümüz tarafından fark edilmiş, ivedilikle kapı giydirmesi sökülmüş, gerekli düzeltme yapılmıştır. Çeşitli mecralarda müdürlüğümüz ve okulumuz aleyhine yapılan söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.”

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan bir diğer yazılı açıklamada ise, Milli Eğitim Bakanlığınca konunun ayrıca araştırılmasının talimatlandırıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından konuyu incelemek üzere eğitim müfettişlerimiz görevlendirilmiştir" ifadesine yer verildi.

Bakan Özer'in çarpıtılan sözleri üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama Dün sosyal medyada Milli Eğitim Bakanı Özer'in iki öğretmen adayına söylediği iddia edilen sözler üzerine bakanlıktan konuya ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada “Bakanımız, söz konusu öğretmen adaylarının KPSS 2020’ye ilişkin görüş ve önerilerini dinlemiş, gerekli açıklamaları yapmış ve incitici mahiyette herhangi bir ifade kullanmamıştır” sözleri kullanıldı.