Bilim insanlarından çığır açan tespit! Yaşlanmayı durdurmak isteyenler dikkat! Bu vitaminle mümkün…

ABD'de bilim insanları, D vitamini takviyesinin hücresel yaşlanmayı yavaşlatabileceğini tespit etti. Yapılan çalışmanın bulguları "The American Journal of Clinical Nutrition" dergisinde yayımlanırken, çalışma dünya çapında büyük ses getirdi.

ABD’de bilim insanları, dünyada çığır açan bir tespite imza attı. D vitamini takviyesinin yaşlanma üzerindeki etkilerini incelemek isteyen bilim insanları, 1054 kişinin akyuvarlarındaki "telomer" adı verilen genetik yapıların uzunluğunu 4 yıl boyunca takip etti.

Bilim insanları, çalışma başlangıcında, çalışmanın 2'nci ve 4'üncü yıllarında telomer uzunlukları ölçülen katılımcılara her gün 2 bin IU D vitamini ve 1 gram Omega 3 yağ asidi verdi.

BİYOLOJİK YAŞLANMANIN YAVAŞLADIĞI TESPİT EDİLDİ

Çalışma sonucunda, günlük 2 bin IU D vitamini takviyesi alan kişilerin telomer kısalmasının yavaşladığını belirten bilim insanları bunun biyolojik yaşlanmanın yavaşladığı anlamına geldiğini aktardı.

HÜCRESEL AŞINMAYI 3 YIL KADAR GECİKTİREBİLİR

Bilim insanları D vitamini takviyesinin, yaşla birlikte görülen hücresel aşınmayı ortalama 3 yıl kadar geciktirebileceğini ortaya koydu. Öte yandan, bilim insanları çalışmada test edilen Omega-3 takviyesinin telomer uzunluğu üzerinde bir etkisi olmadığını kaydetti.

Araştırmanın bulguları "The American Journal of Clinical Nutrition" dergisinde yayımlandı.