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Gururlandıran anlar! 7 yaşındaki Zeynep'in performansı alkış aldı: 200 metre yükseklikte yaptığı şaşırttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Erikli köyü sahilinde, paramator pilotu Yılmaz Özkaya eşliğinde 200 metre yüksekliğe çıkan ilkokul 2. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Zeynep Beren, İstiklal Marşı'nın ilk 2 kıtasını ezbere okudu.

Tebessüm ettiren görüntüler Edirne’nin Keşan ilçesinden geldi. Hafta sonu tatilini geçirmek için ailesi ile birlikte Erikli köyü sahiline gelen Zeynep Beren, ailesi ile birlikte uçuş hazırlığı yapan paramotor pilotu Yılmaz Özkaya'nın yanına gitti.

200 METRE YÜKSEKLİKTEN İSTİKLAL MARŞI’NI OKUDU

Özkaya'nın eşliğinde Saros Körfezi'nde uçuş gerçekleştiren Beren, 200 metre yüksekliğe çıktıktan sonra İstiklal Marşı'nın ilk 2 kıtasını ezbere okudu. Yaklaşık 30 dakika süren uçuşun bu bölümü, Özkaya tarafından kamera il kaydedildi. Uçuşun tamamlanmasının ardından yere inen Yılmaz Özkaya, 7 yaşındaki Zeynep'in milli ve manevi duygularının yüksek olduğunu söyledi.

Gurulandıran anlar! 7 yaşındaki Zeynep'in performansı alkış aldı: 200 metre yükseklikte yaptığı şaşırttı - 1. Resim

''200 METREDE İSTİKLAL MARŞI’NI OKUMAK İSTEDİ''

200 metre yükseğe çıktıklarında, Zeynep Beren'in İstiklal Marşı'nı ezbere okumak istediğini ifade eden Özkaya, "İstiklal Marşı'nın ilk 2 kıtasını ezbere okurken, ben de o anları kaydettim. Bu, benim için de keyifli bir uçuş oldu" dedi. Zeynep Beren de uçuştan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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