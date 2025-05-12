Herkes onu konuşuyor! 35 yıldır böyle ekip biçiyor: İnsan isterse yapar

Kırklareli'nin Vize ilçesinde, yaklaşık 35 yıl önce geçirdiği kazanın ardından iki kolunu da kaybeden Salim Avcu (59) kolundaki protezlerle 30 yıldır tarımsal üretime katkı sunuyor. Tüm zorluklara rağmen işini severek yaptığını vurgulayan Avcu, ''İşimi dört dörtlük yaparım, hiçbir şeyden kaçmam'' şeklinde konuştu.

Yaklaşık 35 yıl önce Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çalıştığı iplik fabrikasında iş kazası geçiren Avcu, kollarını kaybetti. Gerekli tedavilerin ardından kollarına takılan protezlerle hayata bağlanan Avcu, doğduğu köye dönerek çiftçilik yapmaya başladı.

TRAKTÖRE BAĞLADIĞI ALETLERİ RAHATLIKLA KULLANABİLİYOR

Protez iki kolu ile traktörün direksiyonuna geçen Avcu, yaklaşık 300 dekar alanda ayçiçeği ve buğday üretimi yaparak ülke üretimine katkı sunuyor. 3 kız babası Avcu, küçük kızı Sude'nin de desteği ile traktöre bağladığı tarım aletlerini rahatlıkla kullanabiliyor.

''DÖRT DÖRTLÜK YAPARIM''

Avcu, tüm zorluklara rağmen işini severek yaptığını söyledi. Üretmenin güzel olduğunu ifade eden Avcu, yaklaşık 30 yıldır protez kollarıyla çiftçilik yaptığını kaydetti.

Gençlere örnek olmak istediğini anlatan Avcu, insanların takdirini kazandığını söyledi.

Protez kolları sayesinde hayatının kolaylaştığını dile getiren Avcu, "Kimisi de der, 'bu protez ellerle nasıl iyi yapabiliyor mu', vallahi 10 çiftçinin ilk 3'üne girerim, yani o derece. Dört dörtlük yaparım işçiliğini de hiçbir şeyden kaçmam." dedi.

''İNSAN İSTERSE HER ŞEYİ YAPAR''

Avcu, severek yapılan her işin başarıyla sonuçlanacağına inandığını ifade etti.

Bazı kişilerin kendisine hayretle baktığını aktaran Avcu, "Hiç zorlanmıyorum. Kimileri, belki de adamın her tarafı sağlam kahvede oturuyor. Belki de otururken 'şuna da bak bereket sakat, sağlam olsa neler yapacak' diye de düşününler bile var. Aslında yanlış düşünüyorlar. O sağlamken işten kaçıyor, gölge değiştiriyor. Biz yaz sıcak demiyoruz, kış soğuk demiyoruz. İnsan isterse yapar. Çiftçilik belki yapmaz ama meşgul olacağı bir iş yapabilir. İnsan isterse yapamayacağı şey yok." diye konuştu.

Kaza geçirmeden önce yağlı güreş ve futbol ile ilgilendiğini ifade eden Avcu, hiçbir zaman sporu bırakmadığını, spor ve günlük işleriyle zinde kaldığını sözlerine ekledi.