Anne babalar dikkat! 5 dakikası bile tehlikeli! Uzmanlar ''Uzak tutun'' diyerek uyardı

İngiltere’de yapılan bir araştırma, günde sadece 5 dakikalık abur cubur reklamı izleyen çocukların ortalama 130 kaloriden fazla aldığını ortaya çıkardı. Uzmanlar, zararlı gıda reklamlarının çocukların yeme alışkanlıkları üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

İngiltere’de yapılan bilimsel bir araştırma, günde sadece 5 dakika abur cubur reklamına maruz kalan çocukların, fazladan 130 kalori aldığını tespit etti.

İKİ FARKLI REKLAM İZLETİLDİ

The Guardian gazetesinin haberine göre, İspanya’nın Málaga kentindeki Avrupa Obezite Kongresi’nde sunulacak olan araştırma, okullarda yaşları 7 ile 15 arasında değişen 240 çocuğun katılımıyla yapıldı. Çocuklara iki farklı oturumda zararlı gıda reklamları ve bu gıdaların yer almadığı reklamlar izletildi. Gösterimin ardından çocuklara meyve ya da çikolata gibi atıştırmalıklar teklif edildi, sonrasında ise tuzlu, tatlı ve sağlıklı ürünlerden oluşan bir öğle yemeği sunuldu.

FAZLADAN KALORİ ALIYORLAR

Araştırmacılar, abur cubur reklamı izleyen çocukların abur cubur yiyerek fazladan 58, öğle yemeğinde ise fazladan 73 kalori aldığını ortaya çıkardı.

Obezite Sağlık Birliği Direktörü Katharine Jenner da,''Gıda reklamları çocuklarda aşırı kalori alımına sebep oluyor." şeklinde konuştu.