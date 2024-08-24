Muş'ta kayalıkta mahsur kalan keçiler, 4 gündür kurtarılmayı bekliyor

Muş Kızılağaç Kanyonu'nda çıktığı kayalıklarda mahsur kalan 1'i yavru 4 keçi, 4 gündür kurtarılmayı bekliyor. AFAD ekipleri yoğun mücadele verse de çalışmalar hala sonuç vermedi.

Muş merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılağaç Kanyonu'nda, yüksek ve dik kayalıklara 4 gün önce çıkan 1'i yavru 4 keçi, kayalıklarda mahsur kaldı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİLER

AFAD ve itfaiye ekipleri, 4 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçileri kurtarabilmek için büyük çaba sarf etse de keçileri mahsur kaldığı yerden kurtaramadılar. Keçiler mahsur kaldıkları kayalıkta dron ile görüntülendi.

"COĞRAFİ ZORLUKLAR NEDENİYLE KEÇİLERE ULAŞILAMADI"

4 gündür mahsur kalan keçilerini kurtarmak için mücadele eden Murat Yektin, yaptığı açıklamada, "112'yi arayarak olay yerine Muş AFAD ekibi intikal etti. Ancak AFAD ekipleri, coğrafi zorluklar ve kayalıkların yüksekliği nedeniyle keçilere bir türlü ulaşamadı. Bu yüzden keçiler, 4 gündür mahsur kaldıkları kayalıklarda kurtarılmayı bekliyor. Yetkililerden en kısa sürede keçilerimin kurtarılmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.