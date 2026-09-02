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Yaşam

Trabzon'da topluyorlar! Kurutmak için 100 kilometreden fazla yol gidiyorlar

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Trabzon'da topluyorlar! Kurutmak için 100 kilometreden fazla yol gidiyorlar

Trabzon’un Araklı ilçesinde yağışlı hava nedeniyle fındıklarını kurutmakta zorlanan üreticiler, hasat ettikleri ürünleri 100 kilometre civarı yol giderek Bayburt’a getiriyor.

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Fındık hasadının devam ettiği günlerde üreticiler, topladıkları ürünleri kurutmak için Bayburt’a götürüyor. Araklı’dan yola çıkan üreticiler, ürünlerini 100 kilometre civarı uzaklıktaki Bayburt’ta sererek güneşli havadan faydalanıyor.

Trabzon'da topluyorlar! Kurutmak için 100 kilometreden fazla yol gidiyorlar
Başlık ResmiTrabzon'da topluyorlar! Kurutmak için 100 kilometreden fazla yol gidiyorlar

Araklılı fındık üreticisi Yakup Alemdar, bölgelerinde etkili olan yağışlı hava nedeniyle fındıkları kurutamadıklarını belirtti. Fındığın yeterince kurumaması halinde yağlanıp bozulabileceğini söyleyen Alemdar, "Araklı’dan geldik. Bizim oralarda hava yağmurlu olduğu için fındığı kurutamıyoruz. Fındık kurumadığında yağlanabiliyor, bozulabiliyor. O yüzden biz de Bayburt’a gelelim dedik" ifadelerini kullandı.

Fındıkları yeni serdiklerini ve kurutma işleminin birkaç gün süreceğini aktaran Alemdar, "Biraz evvel geldik, fındığı yeni serdik. 3-4 gün buradayız. Fındık kuruduğunda tekrar memleketimize döneceğiz" dedi.

Trabzon'da topluyorlar! Kurutmak için 100 kilometreden fazla yol gidiyorlar
Başlık ResmiTrabzon'da topluyorlar! Kurutmak için 100 kilometreden fazla yol gidiyorlar

TMO ALIM FİYATINI 255 LİRA OLARAK AÇIKLADI

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026-2027 sezonunda kabuklu fındık alım fiyatını yüzde 50 sağlam iç oranı üzerinden Giresun kalite için kilogram başına 255 lira, Levant kalite için 250 lira olarak açıkladı. Yüzde 50’nin üzerindeki her bir randıman için kilogram fiyatına Giresun kalite fındıkta 5 lira 10 kuruş, Levant kalite fındıkta ise 5 lira ilave edilecek.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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