Yakalanan alkollü sürücüden akılalmaz hareket! Polisi bile şaşkına çevirdi

Bursa'da denetim yapan polis ekipleri, uygulama noktasına girerken yavaşlayan yabancı uyruk plakalı araçtan şüphelenerek durdurdu. Suriye uyruklu sürücünün alkollü olduğu tespit edilirken, yapılan işlemler sırasında alkol almaya devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Trajik olay Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaşandı. Bölgede uygulama yapan trafik ekipleri, uygulama noktasına girerken aniden yavaşlayan otomobilden şüphelenerek aracı durdurdu.

ALKOL ALMAYA DEVAM ETTİ

Suriye uyruklu sürücü Mohamad Zalat'a yapılan alkol testinde, sürücünün 1.26 promil alkollü olduğu tespit edildi. İşlemleri sırasında içtiği alkol şişesini getirerek polis ekiplerine gösteren Mohamad Zalat, işlemlerinden sonra alkol almaya devam etti.

''BİR DAHA İÇMEYECEĞİM, PİŞMANIM''

Basın mensubunu gören alkollü Suriye uyruklu sürücü, verdiği röportajda ise 'Bir daha içmeyeceğim, pişmanım' dedi. Alkollü Suriye uyruklu sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Alkollü sürücüye 9 bin lira idari para cezası kesilirken, aracı ise çekici yardımıyla otoparka alındı.