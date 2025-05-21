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Yakalanan alkollü sürücüden akılalmaz hareket! Polisi bile şaşkına çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yakalanan alkollü sürücüden akılalmaz hareket! Polisi bile şaşkına çevirdi
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da denetim yapan polis ekipleri, uygulama noktasına girerken yavaşlayan yabancı uyruk plakalı araçtan şüphelenerek durdurdu. Suriye uyruklu sürücünün alkollü olduğu tespit edilirken, yapılan işlemler sırasında alkol almaya devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Trajik olay Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaşandı. Bölgede uygulama yapan trafik ekipleri, uygulama noktasına girerken aniden yavaşlayan otomobilden şüphelenerek aracı durdurdu.

Yakalanan alkollü sürücüden akılalmaz hareket! Polisi bile şaşkına çevirdi - 1. Resim

ALKOL ALMAYA DEVAM ETTİ

Suriye uyruklu sürücü Mohamad Zalat'a yapılan alkol testinde, sürücünün 1.26 promil alkollü olduğu tespit edildi. İşlemleri sırasında içtiği alkol şişesini getirerek polis ekiplerine gösteren Mohamad Zalat, işlemlerinden sonra alkol almaya devam etti.

Yakalanan alkollü sürücüden akılalmaz hareket! Polisi bile şaşkına çevirdi - 2. Resim

''BİR DAHA İÇMEYECEĞİM, PİŞMANIM''

Basın mensubunu gören alkollü Suriye uyruklu sürücü, verdiği röportajda ise 'Bir daha içmeyeceğim, pişmanım' dedi. Alkollü Suriye uyruklu sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Alkollü sürücüye 9 bin lira idari para cezası kesilirken, aracı ise çekici yardımıyla otoparka alındı.

Yakalanan alkollü sürücüden akılalmaz hareket! Polisi bile şaşkına çevirdi - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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