36 saattir aranıyordu! Sosyal hizmet uzmanından acı haber geldi

Erzincan’da yaklaşık 36 saattir kayıp olan gencin cansız bedeni ve otomobili Göyne Barajı'nda bulundu. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kan donduran olay Erzincan’da yaşandı. Alınan bilgiye göre, önceki gece evinden otomobili ile ayrılan Cem Eren Yaylagül’den (28) bir daha haber alamayan ailesi durumu yetkililere bildirdi.

ÖNCE OTOMOBİLİ SONRA CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Yapılan arama çalışmaları Göyne Barajı'nda yoğunlaştı. Arama çalışmalarına Tunceli’den gelen Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) Timi de destek verdi. Jandarma, JAK ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu bugün öğle saatlerinde önce barajda su içerisinde önce otomobile, ardından Cem Eren Yaylagül’ün cansız bedenine ulaşıldı.

SOSYAL HİZMET UZMANIYDI

Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemede bulunmasının ardından gencin cansız bedeni otopsi için Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cem Eren Yaylagül’ün cezaevinde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.