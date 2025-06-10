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4 gündür haber alınamıyordu! Anestezi doktoru evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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4 gündür haber alınamıyordu! Anestezi doktoru evinde ölü bulundu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de sabah kliniğine gitmeyen ve kendisinden 4 gündür haber alınamayan doktor, çalışanlarınca evinde ölü bulundu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah kliniğe gitmeyen ve Kurban Bayramı'nın ikinci gününden bu yana kendisinden haber alınamayan Tamamlayıcı Tıp, Anestezi ve Ağrı Uzmanı Doktor Kenan Yıldırım'ı (62) merak eden çalışanları evine gitti.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Evinde Yıldırım'ı hareketsiz halde bulan çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen Yıldırım'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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