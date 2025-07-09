Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Alacak verecek meselesinde kan aktı! ''Ona selam söyle'' diyerek ateş açtı

Alacak verecek meselesinde kan aktı! ''Ona selam söyle'' diyerek ateş açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Alacak verecek meselesinde kan aktı! &#039;&#039;Ona selam söyle&#039;&#039; diyerek ateş açtı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da alacak verecek meselesi nedeniyle kimliği belirsiz bir kişi fırın çalışanını "B.Ş.'ye selam söyle" diyerek bacağından vurdu. Yaralanan çalışan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir alacak verecek meselesi daha... Olay, saat 09.30 sıralarında Kepez ilçesi Emek Mahallesi 2176 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir fırında çalışan Ramazan K. (58), fırından çıktığı sırada yanına gelen bir kişi ile konuşmaya başladı.

Alacak verecek meselesinde kan aktı! ''Ona selam söyle'' diyerek ateş açtı - 1. Resim

ONA SELAM SÖYLE DİYEREK VURDU

Bir süre sonra yoluna devam eden Ramazan K.'nın arkasından gelen kimliği belirsiz şahıs, ‘B.Ş.'ye selam söyle' diyerek tabanca ile ateş etti. Kimliği belirsiz şahıs hızla olay yerinden uzaklaşırken, bacağından yaralanan Ramazan K.'nın yardımına diğer çalışanlar koştu. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alacak verecek meselesinde kan aktı! ''Ona selam söyle'' diyerek ateş açtı - 2. Resim

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Bacağından yaralanan Ramazan K. sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri eşkali tespit edilen şüphelinin yakalanması için bölgede çalışma başlattı. Sokak üzerinde bulunun boş kovanlar Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından muhafaza altına alınarak delil torbasına konuldu.

Öte yandan B.Ş.'nin fırının eski sahibi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Oranlar yükseltildi: Mevduat ve stopaj oranları ne kadar oldu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Silahlı saldırıya uğramıştı! Bacaklarından vurulan Yasin Örçen hayatını kaybetti - 3. SayfaBacaklarından vurulan Yasin Örçen hayatını kaybettiGörüntüler Esenyurt'tan geldi! Seçim öncesi baskına gittiler - 3. SayfaGörüntüler Esenyurt'tan! Seçim öncesi baskınMilli Park'ta yasak alana girdiler! 35 bin lira ceza yediler - 3. SayfaMilli Park'ta yasak alana girdiler! 35 bin lira ceza yedilerBursa'da korkunç kaza! Kafası tırın altında sıkıştı, kurtarıldı... - 3. SayfaTırın altına sıkışan başını kask kurtardı4 ayrı dosyadan 52 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Saklandığı tuvalette yakalanma anı kamerada - 3. SayfaSaklandığı tuvalette yakalandı! O anlar kameradaAnkara'da operasyon! 30 kişi gözaltına alındı, aralarında devlet memurları da var... - 3. SayfaAnkara'da operasyon! Onlarca gözaltı var
Sonraki Haber Yükleniyor...