Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Eşi ve iki çocuğunu bıçakla yaralamıştı! Yakalandığı yer pes dedirtti

Eşi ve iki çocuğunu bıçakla yaralamıştı! Yakalandığı yer pes dedirtti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Eşi ve iki çocuğunu bıçakla yaralamıştı! Yakalandığı yer pes dedirtti
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Batman’da eşini ve iki çocuğunu bıçakla yaralayarak kaçan 53 yaşındaki İsmet A., polis ekipleri tarafından saklandığı cami tuvaletinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Dehşete düşüren olay Batman’da yaşandı.  Pazaryeri Mahallesi'ndeki evlerinde İsmet A. (53) ve eşi Gülseren A. (49) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

EŞİ VE ÇOCUKLARINA KABUSU YAŞATTI

Tartışmanın büyümesi sonucu İsmet A, eşini bıçakla yaraladı.Kendisine engel olmak isteyen çocukları E.A. ve A.A'yı da bıçakla yaralayan İsmet A, evden ayrıldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

CAMİ TUVALETİNDE YAKALANDI

Kaçan zanlı polis ekiplerince saklandığı cami tuvaletinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

4 odalı dükkanda iğne atsan yere düşmez! 300 bin ürünlük koleksiyon için "Bu bir tutku" diyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Küçükcük köyde bulunamıyor! Zihinsel engelli Fatma Uçma nerede? - 3. SayfaZihinsel engelli Fatma Uçma nerede?Karşı şeride uçup ters takla attı! Ölü ve yaralı var - 3. SayfaKarşı şeride uçup ters takla attı! Ölü ve yaralı varPolis, kendisine saldıran Dobermanı öldürmüştü: Köpeğin sahibinden akılalmaz savunma - 3. SayfaDobermanı öldüren polis hakkında kararSamsun’da gece yarısı silahlı çatışma! Yaka paça yakalandılar - 3. SayfaSamsun’da gece yarısı silahlı çatışma! Yaka paça yakalandılar8 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranıyordu! Balkondan kaçtı, bodrumda yakalandı - 3. SayfaHer yerde aranıyordu! Balkondan kaçtı, bodrumda yakalandıMuğla'da dehşet! Baba oğul kavgası cinayetle bitti - 3. SayfaMuğla'da dehşet! Baba oğul kavgası cinayetle bitti
Sonraki Haber Yükleniyor...