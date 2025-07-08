Eşi ve iki çocuğunu bıçakla yaralamıştı! Yakalandığı yer pes dedirtti

Kaynak: Anadolu Ajansı 8 Temmuz 2025 14:17 - Güncelleme: 8 Temmuz 2025 14:29 - Güncelleme:

Batman’da eşini ve iki çocuğunu bıçakla yaralayarak kaçan 53 yaşındaki İsmet A., polis ekipleri tarafından saklandığı cami tuvaletinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Dehşete düşüren olay Batman’da yaşandı. Pazaryeri Mahallesi'ndeki evlerinde İsmet A. (53) ve eşi Gülseren A. (49) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. EŞİ VE ÇOCUKLARINA KABUSU YAŞATTI Tartışmanın büyümesi sonucu İsmet A, eşini bıçakla yaraladı.Kendisine engel olmak isteyen çocukları E.A. ve A.A'yı da bıçakla yaralayan İsmet A, evden ayrıldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. CAMİ TUVALETİNDE YAKALANDI Kaçan zanlı polis ekiplerince saklandığı cami tuvaletinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. İlgili Haber Samsun’da gece yarısı silahlı çatışma! Yaka paça yakalandılar

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Zeynep Erdivanlı