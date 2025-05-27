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Freni patlayan İETT otobüsü başka bir otobüse çarptı! Avcılar'da vatandaşlar paniğe kapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Avcılar'da freni boşalan İETT halk otobüsü, geri geri kayarak başka bir otobüse çarptı. Kaza nedeniyle kapanan yol havadan görüntülenirken, otobüslerin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaza, dün akşam Avcılar Üniversite Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde yolcu bulunan bir İETT halk otobüsünün iddiaya göre freni boşaldı.

GERİ GERİ KAYARAK BAŞKA BİR OTOBÜSE ÇARPTI

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, geri geri kayarak aynı yönden gelen başka bir İETT otobüsüne çarparak durabildi. Kaza sonrası panik yaşayan yolcular, kısa sürede otobüsten tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi her iki yönde araç trafiğine kapatarak önlem aldı. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yapılan çalışmaların ardından otobüsün yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Öte yandan kaza nedeniyle kapanan yol ve otobüslerin olay yerinden kaldırılma çalışmaları havadan görüntülendi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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