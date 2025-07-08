İddia üzerine ölüme atlayan gençten acı haber! 4 gün sonra cesedine ulaşıldı
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde arkadaşlarıyla iddialaşarak köprüden Kızılırmak'a atlayan Suriye uyruklu gencin cesedi, 4 gün sonra bulundu.
Tüyler ürperten olay, 4 gün önce Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yaşandı. İddia üzerine Kızılırmak'a atlayan 29 yaşındaki Ahmet Kanbur'un cesedine, suya atladığı bölgeden 3 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.
Kanbur'un cenazesi, incelemenin ardından otopsi işlemleri için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
NE OLMUŞTU?
Kırıkkale'den Ankara'ya gittikleri sırada 4 Temmuz'da Irmak köyü Virajlar mevkisinde mola veren 4 arkadaştan Suriye uyruklu Ahmet Kanbur, arkadaşlarıyla iddialaşarak Kızılırmak üzerinde bulunan köprüden suya atlamış, bir süre sonra gözden kaybolmuştu.
Yanında bulunan arkadaşı S.C.Y. (16) tarafından suya atladığı anlar kayda alınan Kanbur için Kızılırmak'ta arama çalışması başlatılmıştı.