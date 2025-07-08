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İddia üzerine ölüme atlayan gençten acı haber! 4 gün sonra cesedine ulaşıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İddia üzerine ölüme atlayan gençten acı haber! 4 gün sonra cesedine ulaşıldı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde arkadaşlarıyla iddialaşarak köprüden Kızılırmak'a atlayan Suriye uyruklu gencin cesedi, 4 gün sonra bulundu.

Tüyler ürperten olay, 4 gün önce Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yaşandı. İddia üzerine Kızılırmak'a atlayan 29 yaşındaki Ahmet Kanbur'un cesedine, suya atladığı bölgeden 3 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.

İddia üzerine ölüme atlayan gençten acı haber! 4 gün sonra cesedine ulaşıldı - 1. Resim

Kanbur'un cenazesi, incelemenin ardından otopsi işlemleri için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale'den Ankara'ya gittikleri sırada 4 Temmuz'da Irmak köyü Virajlar mevkisinde mola veren 4 arkadaştan Suriye uyruklu Ahmet Kanbur, arkadaşlarıyla iddialaşarak Kızılırmak üzerinde bulunan köprüden suya atlamış, bir süre sonra gözden kaybolmuştu.

İddia üzerine ölüme atlayan gençten acı haber! 4 gün sonra cesedine ulaşıldı - 2. Resim

Yanında bulunan arkadaşı S.C.Y. (16) tarafından suya atladığı anlar kayda alınan Kanbur için Kızılırmak'ta arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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