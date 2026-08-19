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3. Sayfa

Şanlıurfa'da 10 göçmen kaçakçısı yakalandı!

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Şanlıurfa'da 10 göçmen kaçakçısı yakalandı!

Şanlıurfa’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 organizatör hakkında işlem yapıldı.

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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organizatör olarak adlandırılan göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Şanlıurfa
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3. Sayfa
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