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Sağlık

Her gün içenler dikkat! Uzmanlardan korkutan şekerli içecek uyarısı: Riski 2,5 kat artırıyor

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Her gün içenler dikkat! Uzmanlardan korkutan şekerli içecek uyarısı: Riski 2,5 kat artırıyor
Fotoğraf Başlığı Her gün içenler dikkat! Uzmanlardan korkutan şekerli içecek uyarısı: Riski 2,5 kat artırıyor

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, her gün en az bir bardak şekerli içecek tüketen kişilerde mide kanseri riskinin, bu tür içecekleri tüketmeyenlere göre 2,45 kat daha yüksek olabileceğini ortaya koydu.

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Gazlı içecek, şekerli meyve suyu, limonata ve spor içecekleri gibi ürünlerin aşırı tüketiminin obezite ve tip 2 diyabet gibi sağlık sorunlarıyla bağlantılı olduğu biliniyor. ABD'de yapılan yeni bir araştırma ise günlük şekerli içecek tüketimi ile mide kanseri arasındaki ilişkiyi gözler önüne serdi.

112 BİN KİŞİ İNCELENDİ

Gastro Hep Advances dergisinde yayımlanan araştırmada, 1986-2022 yılları arasında takip edilen 112 bin 284 kişinin verileri incelendi. Katılımcıların beslenme alışkanlıkları, hayat tarzları ve sağlık durumları düzenli olarak takip edildi. Bu süreçte 278 mide kanseri vakası tespit edildi.

Her gün içenler dikkat! Uzmanlardan korkutan şekerli içecek uyarısı: Riski 2,5 kat artırıyor
Başlık ResmiHer gün içenler dikkat! Uzmanlardan korkutan şekerli içecek uyarısı: Riski 2,5 kat artırıyor

RİSK, YAKLAŞIK İKİ BUÇUK KAT DAHA YÜKSEK

Araştırmacılar, diğer risk faktörlerini hesaba kattıktan sonra, günde en az 237 mililitre şekerli içecek tüketen kişilerin mide kanserine yakalanma ihtimalinin, bu tür içecekleri tüketmeyenlere kıyasla 2,45 kat daha yüksek olduğunu belirledi. Riskin hem kadınlarda hem de erkeklerde arttığı görüldü. Kadınlarda risk yaklaşık üç katına çıkarken, erkeklerde yaklaşık iki kat daha yüksek bulundu.

Araştırmacılar, şekerli içeceklerin mide kanseriyle bağlantısının kilo artışı, insülin direnci, iltihaplanma, DNA hasarı ve bağırsak mikrobiyotasındaki değişimler gibi çeşitli mekanizmalarla ilişkili olabileceğini belirtti. Ancak bu mekanizmaların henüz kesin olarak ortaya konulmadığı vurgulandı.

Her gün içenler dikkat! Uzmanlardan korkutan şekerli içecek uyarısı: Riski 2,5 kat artırıyor
Başlık ResmiHer gün içenler dikkat! Uzmanlardan korkutan şekerli içecek uyarısı: Riski 2,5 kat artırıyor

Bilim insanları, elde edilen sonuçların dikkat çekici olduğunu ancak şekerli içeceklerin doğrudan mide kanserine neden olduğunu göstermediğini belirtti. Araştırmanın gözlemsel olması nedeniyle yalnızca bir ilişki ortaya koyabildiği, ayrıca Helicobacter pylori enfeksiyonu ve aile öyküsü gibi bazı önemli risk faktörleri hakkında eksik verilerin bulunduğu ifade edildi.

Uzmanlar, bulguların doğrulanması ve şekerli içeceklerin mide kanseri riskini nasıl etkileyebileceğinin anlaşılması için daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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