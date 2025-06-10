Sokak ortasında facia anları! Yumruklar havada uçuştu, vatandaş isyan etti
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Edirne'de iki grup genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Sokak ortasındaki kavgada yumruklar havada uçuşurken o anlar kameralara anbean yansıdı.
Korkunç görüntüler Edirne'den geldi. Merkez Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Parkı'nda 2 grup genç arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Yumruklar havada uçuştuğu kavga anı başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir gencin yumrukla ardında tekmelerle başka bir genci darp ettiği ve arkadaşlarının da kavgaya dahil olmasıyla taraflar arasında kavganın büyüdüğü görüldü.
Çevredeki vatandaşlar, parkta sürekli kavgaların yaşandığını ve yetkililerin bir çözüm bulmasını istedi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Zeynep Erdivanlı