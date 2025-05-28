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Yol verme kavgası kanlı bitti! 1’i polis 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'nın Kozan ilçesinde yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda izin için memleketine gelen 27 yaşındaki polis memurunun aralarında olduğu 3 kişi yaralandı. Yaralı polisle birlikte 2 kişinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Korkunç olay, ilçeye bağlı Hamam Mahallesi Torunlar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Otomobiliyle giden 27 yaşındaki polis memuru O.Ç., ile 64 yaşındaki traktör sürücüsü M. Ü. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Yol verme kavgası kanlı bitti! 1’i polis 3 yaralı - 1. Resim

POLİS MEMURUNUN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 3 YARALI

Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda polis memuru O.Ç ile M.Ü. ve onunda yanındaki E.K yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kozan ve İmamoğlu ilçelerindeki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yol verme kavgası kanlı bitti! 1’i polis 3 yaralı - 2. Resim

 Durumu ağır olan yaralılardan polis memuru O.Ç. ile M.Ü.'nün Adana'daki hastanelere sevk edildiği bildirildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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