Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > 24 yaşındaki gencin acı ölümü! Babası ''Uyanamadığım bir kabus...'' diyerek anlattı

24 yaşındaki gencin acı ölümü! Babası ''Uyanamadığım bir kabus...'' diyerek anlattı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
24 yaşındaki gencin acı ölümü! Babası &#039;&#039;Uyanamadığım bir kabus...&#039;&#039; diyerek anlattı
Ölü, İngiltere, Hasta, Ölüm, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin South Yorkshire bölgesinde yaşayan 24 yaşındaki Roan Bloore, yeğenlerinin oynadığı çocuk havuzunu boşaltırken fenalaşarak havuza düştü. 23 cm derinliğindeki suda yaklaşık 10 dakika kalan genç, beyin fonksiyonlarının oksijensiz kalması sebebiyle hayatını kaybetti.

Dehşete düşüren olay, İngiltere’nin South Yorkshire bölgesinde yaşandı. Yeğenlerinin oynadığı çocuk havuzunu boşaltan genç, fenalaşarak bayıldı. 

24 yaşındaki gencin acı ölümü! Çocuk havuzunda boğuldu - 1. Resim

10 DAKİKA BOYUNCA SUDA KALDI

Gencin yaklaşık 10 dakika boyunca suda hareketsiz kaldığı tespit edilirken olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan kalp masajıyla hayata döndürülen Bloore, hastaneye kaldırıldı. Beynine uzun süre oksijen gitmeyen talihsiz genç, 26 Haziran’da hayatını kaybetti. 

24 yaşındaki gencin acı ölümü! Çocuk havuzunda boğuldu - 2. Resim

''UYANAMADIĞIM BİR KABUS GİBİ''

24 yaşındaki gencin ölümü ailesi ve sevenlerini derinden sarsarken, acılı babası, ''Bu şekilde boğulması bana çok garip geliyor. Denize kapılıp gitse anlardım ama... Bu gerçekten dayanılmaz. Parçalandım, bebeklerimden biri gitti. Dört çocuğum vardı, şimdi üç çocuğum var. Uyanamadığım bir kabus gibi'' ifadelerini kullandı.

Roan Bloore'un cankurtaran olan kardeşinin, olay sırasında ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekiplerine yardım ettiği belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ferdi Tayfur’un mirasında kriz büyüyor! Mağazalarını tek tek kapatan Tuğçe Tayfur duruşma sonrası sessizliğini bozduAltının kilogram fiyatı 4 milyon 295 bin liraya yükseldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Altın kolye faciası! Uyandığında hayatının şokunu yaşadı - DünyaTakıyla güneşlenenler dikkat! Hayatının şokunu yaşadı7 ay sonra ilk kez yediler! Gazze'de insanlık dramı - Dünya7 ay sonra ilk kez yediler! Gazze'de insanlık dramıGazze'de ateşkes için kritik açıklama! ''Ortak hedeflere sahibiz'' - Dünya'Gazze'de ateşkes' için kritik açıklamaArkadaşlarıyla balık tutmaya gitmişti, faciayı yaşadı! Dişlerini sapladı, suya çekti: O anlar kamerada - DünyaBalık tutarken faciayı yaşadı!Ukraynalı üst düzey istihbarat subayına suikast! Kiev'de sokak kan gölüne döndü - DünyaÜst düzey subaya sokak ortasında suikast!ABD'de sıcak saatler! Tünel çöktü, çok sayıda işçi mahsur kaldı - DünyaTünel çöktü, çok sayıda işçi mahsur kaldı! ''Enkazdan tırmanmak...''
Sonraki Haber Yükleniyor...