24 yaşındaki gencin acı ölümü! Babası ''Uyanamadığım bir kabus...'' diyerek anlattı

İngiltere’nin South Yorkshire bölgesinde yaşayan 24 yaşındaki Roan Bloore, yeğenlerinin oynadığı çocuk havuzunu boşaltırken fenalaşarak havuza düştü. 23 cm derinliğindeki suda yaklaşık 10 dakika kalan genç, beyin fonksiyonlarının oksijensiz kalması sebebiyle hayatını kaybetti.

Dehşete düşüren olay, İngiltere’nin South Yorkshire bölgesinde yaşandı. Yeğenlerinin oynadığı çocuk havuzunu boşaltan genç, fenalaşarak bayıldı.

10 DAKİKA BOYUNCA SUDA KALDI

Gencin yaklaşık 10 dakika boyunca suda hareketsiz kaldığı tespit edilirken olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan kalp masajıyla hayata döndürülen Bloore, hastaneye kaldırıldı. Beynine uzun süre oksijen gitmeyen talihsiz genç, 26 Haziran’da hayatını kaybetti.

''UYANAMADIĞIM BİR KABUS GİBİ''

24 yaşındaki gencin ölümü ailesi ve sevenlerini derinden sarsarken, acılı babası, ''Bu şekilde boğulması bana çok garip geliyor. Denize kapılıp gitse anlardım ama... Bu gerçekten dayanılmaz. Parçalandım, bebeklerimden biri gitti. Dört çocuğum vardı, şimdi üç çocuğum var. Uyanamadığım bir kabus gibi'' ifadelerini kullandı.

Roan Bloore'un cankurtaran olan kardeşinin, olay sırasında ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekiplerine yardım ettiği belirtildi.