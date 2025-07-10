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Altın kolye faciası! Uyandığında hayatının şokunu yaşadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Altın kolye faciası! Uyandığında hayatının şokunu yaşadı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

27 yaşındaki Ben Parsons, Güney Fransa’da tatilde olduğu sırada kolyesiyle güneşlenerek hayatının hatasını yaptı. Boynunda korkunç yaralar oluşan genç adam, dayanılmaz bir acı hissettiğini bildirdi. Acı deneyimin ardından konuşan Parsons, takıyla güneşlenirken dikkatli olunması konusunda uyardı. 

The Sun’ın haberine göre, İngiltere’den Güney Fransa'ya tatile giden Ben Parsons, güneşin altında 30 faktörlük güneş kremi sürerek tam altı saat uyudu. Genç adam bu süre içinde birkaç kez uyandığını ancak uyku sersemliğiyle bir şey hissetmediğini söyledi. 

Altın kolye faciası! Uyandığında hayatının şokunu yaşadı - 1. Resim

ADETA DERİSİNİ YÜZDÜ

Uyuduğu sırada boynunda altın bir kolye olan Parsons, uyandığında neye uğradığını şaşırdı. Kolye, güneşin etkisiyle derisini adeta yüzdü. Acılar içinde kıvranan genç, yaşadığı zor anları anlattı. 5 gün boyunca kıpırdamadan yattığını bildiren Parsons, her hareket ettiğinde derisinin yırtıldığını hissettiğini söyledi. Parsons, yaşadığı felaketin tatilini mahvettiğini de ekledi. 

''ÜZERİNİZE YANSIYABİLİR''

Yaşadığı olayın ardından herkesi uyaran Parsons, Takı takarken kesinlikle ekstra dikkatli olunması gerektiğini söyleyebilirim çünkü ister gerçek altın olsun ister olmasın, üzerinize yansıyabilir." şeklinde konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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