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450 yıl sonra yeniden patladı! Kül bulutu gökyüzüne yükseldi: O anlar böyle görüntülendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı

Rusya’nın doğusunda 8,8 büyüklüğünde depremle sarsılan Kamçatka Yarımadası’nda bulunan Kraşeninnikov Yanardağı, 1550 yılından bu yana ilk kez faaliyete geçti. Bu, depremin ardından patlayan üçüncü yanardağ olarak kayıtlara geçti. Yanardağdan yükselen kül bulutu anbean görüntülendi. 

Rusya’nın doğusundaki Kamçatka bölgesinde yer alan Kraşeninnikov Yanardağı, yaklaşık 450 yıl aradan sonra ilk kez faaliyete geçti. 
Yanardağın yeniden faaliyete geçmesi, bölgede kaydedilen 8,8 büyüklüğündeki depremden sadece birkaç gün sonra gerçekleşti. 

450 yıl sonra yeniden patladı! Kül bulutu gökyüzüne yükseldi: O anlar böyle görüntülendi - 1. Resim

6 BİN METRELİK KÜL BULUTU YÜKSELDİ

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın Kamçatka birimi, patlamanın ardından 6 bin metre yüksekliğe ulaşan bir kül bulutu oluştuğunu bildirdi. Yanardağın yüksekliği ise bin 856 metre olarak açıklandı.

Bakanlık, kül bulutunun doğuya, Pasifik Okyanusu yönüne doğru sürüklendiğini ve güzergahında yerleşim yeri bulunmadığını bildirdi.

450 yıl sonra yeniden patladı! Kül bulutu gökyüzüne yükseldi: O anlar böyle görüntülendi - 2. Resim

TURUNCU KODLA ALARM VERİLDİ

Volkanın patlaması nedeniyle turuncu seviye havacılık alarmı verildi. Bu alarm uçaklar için risk oluşabileceği anlamına geliyor.

DÜNYANIN EN ŞİDDETLİ SARSINTILARINDAN BİRİ

Son yaşanan volkanik faaliyetler, bölgede kaydedilen 8,8 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından geldi. Bu deprem, 2011’de Japonya’da yaşanan ve 15 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 9,1 büyüklüğündeki depremden sonra dünyanın en şiddetli sarsıntılarından biri olarak kayıtlara geçti.

Depremin ardından oluşan tsunami dalgaları, Severo-Kurilsk limanına ulaşarak bir balıkçı fabrikasında ciddi hasara yol açtı. Tsunami uyarıları, Japonya’dan Hawaii’ye, hatta Ekvador kıyılarına kadar uzanarak milyonlarca insanın geçici olarak tahliye edilmesine neden oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı

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