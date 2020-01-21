Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de eşi Meghan Markle ile birlikte kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerini bırakma kararının ardından ilk kez konuşan Prens Harry, ayrılma ve Kanada’ya yerleşme kararını kolay vermediklerini söyledi. Bir etkinlikte konuşan Harry “Büyükanneme her zaman büyük saygı göstereceğim. Prens ya da dük olarak değil Harry olarak konuşuyorum. İngiltere benim evim. Bu asla değişmeyecek” dedi. Aylarca süren görüşmelerin sonunda bu kararı aldıklarını belirten Harry “Her zaman doğruyu yapmadım ama bu kararımla ilgili olarak şunu söylemek istiyorum. Gerçekten başka seçenek yoktu. Kraliçe’ye kamu finansmanı olmadan hizmet etmeyi ümit ediyorduk. Maalesef bu mümkün olmadı” ifadelerini kullandı. Prens Harry, eşi Meghan Markle ve 8 aylık oğlu için de daha huzurlu bir hayat umduğunu belirtti. Serkan Bayar LONDRA İHA