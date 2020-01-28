Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Parlamentosunun ABD birliklerini ülkeden ihraç etme yönünde aldığı karar ve ABD’nin bunu reddetmesiyle tansiyon iyice yükseldi. 2019 Eylül ayından bu yana 14 kez füze saldırısına uğrayan ABD Büyükelçiliği önceki gün yine hedef oldu. Bağdat’taki çeşitli Irak hükûmet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge’de yer alan Büyükelçiliğin bulunduğu alana 5 adet katyuşa füzesi atıldı. Saldırı sonucu herhangi bir zararın tespit edilmediği belirtildi. Saldırının kimin tarafından düzenlendiğine ilişkin ise bilgi verilmedi. Hiçbir grup da şu ana kadar saldırının sorumluluğunu üstlenmedi.

ABD’DEN IRAK’A: ÇIKARLARIMIZI KORUYUN

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bağdat Büyükelçiliği’ne yönelik saldırının ardından, Irak hükûmetine ABD Büyükelçiliği ve çıkarlarını koruması çağrısı yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Irak’taki mevcut karmaşa halinin sebebi, İran yanlısı milislerdir. Geçtiğimiz eylül ayından bu yana İran ve ona bağlı milisler, 14 kez Irak’taki büyükelçiliğimize saldırı düzenledi” denildi. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de saldırıyı kınayarak sorumlularının yakalanıp adalete teslim edilmesi için talimat verdiklerini açıkladı. Bu tür saldırıların Irak’ı çekişme sahasına dönüştürebileceği uyarısında bulunan Abdulmehdi, ülkedeki yabancı misyon temsilciliklerini koruma görevine bağlı olduklarını bildirdi.