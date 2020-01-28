Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlık sitesinden yayınlanan yazılı açıklamada Neçirvan Barzani, elçilik ve diplomatik misyonların korunmasının hükümetin sorumluluğunda olduğunu, uluslararası yasaların ihlal edilmesi ve diplomatların hedef haline gelmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınadıklarını belirten Barzani, "Bu tür eylemler direkt olarak Irak'ın istikrar ve menfaatleri üzerinde tehlike oluşturuyor. Eylemlerin tekrarlanması veya devam etmesi halinde ülke için kötü sonuçları olacaktır." uyarısında bulundu.

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine dün düzenlenen füzeli saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Bu tür saldırıların Irak'ı çekişme sahasına dönüştürebileceği uyarısında bulunan Başbakan Adil Abdulmehdi, ülkedeki yabancı misyon temsilciliklerini koruma görevine bağlı olduklarını yinelemişti.

Irak üzerinde ABD-İran çekişmesi

ABD'nin Irak'ın Kerkük kentindeki K1 Askeri üssüne 27 Aralık 2019'da füzeyle yapılan saldırıda sözleşmeli bir personel hayatını kaybetmişti.

ABD, 29 Aralık'ta İran destekli Hizbullah Tugayı'na ait, Irak ve Suriye'de 5 hedefi vurmuş, 25 milisin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Hizbullah Tugayı ve Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarları da 31 Aralık'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasını basmaya çalışmıştı.

ABD, 3 Ocak 2020'de İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i Bağdat Havalimanı'nda hava saldırısıyla öldürmüştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 7 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü balistik füzeyle vurmuştu.