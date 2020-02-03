Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak’ta etkisi azalmaya başlayan ABD’nin “Sünni Anbar Özerk Bölgesi’ni” kurma çabalarını yeniden hızlandırdığını savunan uzmanlar, böyle bir planın uygulanmaya konulmasıyla Irak’ın tamamen parçalanacağını, bölgenin etnik ve mezhepsel çatışmalarla dolu bir kaos ortamına sürükleneceği uyarısını yapıyor.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, İran’ın Irak üzerinden Suriye, Lübnan ve Hizbullah’a uzanması ve bu yolla İsrail’i tehdit etmesinin bu projeyi yeniden tetiklediğini kaydetti. Tomar “Bu yolla, ABD, Irak’taki en önemli müttefiki Kürtler ile ilişkilerini sürdürebileceği gibi, Şii ağırlıklı Irak merkezi yönetimi tarafından kendilerini dışlanmış hisseden Sünni bölgesinde hâkimiyet kurarak İran’ın Suriye’ye ulaşmasını da engellemiş olacak” dedi. Irak’ta Sünni Anbar Özerk Bölgesi’ni kurma planının gerçekleşmesi durumunda Irak’ın bölünebileceğine dair endişelerle ilgili değerlendirmede bulunan Tomar şu ifadeleri kullandı:

Şayet bu proje uygulamaya konulursa zaten pamuk ipliğiyle birbirine bağlı olan Irak üç parçaya bölünmüş olur. ABD, İsrail ve Suudi Arabistan liderliğindeki Körfez ülkeleri, İran’ın nüfuzundan rahatsız. Irak içerisinde ise hem Kürtler hem de Sünniler, Şii ağırlıklı merkezî hükûmetten rahatsızlar. ABD, İran etkisinden rahatsız olan bu ‘beş benzemez’den İran karşıtı bir konsorsiyum oluşturmaya çalışıyor.”

İstanbul Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Barış Ertem ise ABD’nin üç özerk parçadan oluşan bölünmüş bir Irak düşüncesinin ortaya çıkışının yaklaşık 15 yıl öncesine dayandığını belirtti.

Dr. Ertem, ABD’nin bundaki hedefinin zengin petrol rezervlerini kontrol altına almak olduğunu savundu. Böyle bir gelişmenin, Türkiye’nin sınır güvenliğini de etkileyeceğini belirten Ertem, Suudi Arabistan’da bu amaçla birkaç toplantının yapıldığını kaydetti.