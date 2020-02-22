Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran’da 10 yeni korona virüs vakası tespit edilirken 1 kişi daha hayatını kaybetti. İran'da virüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

TAHRAN 13. BÖLGE BELEDİYE BAŞKANINDA KORONA VİRÜS ŞÜPHESİ

İran’ın başkenti Tahran’da 13. bölge belediye başkanı Murtaza Rahmanzade’nin korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ve yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığı İran devlet televizyonundan duyuruldu.

Tahran 13. bölge belediyesi halkla ilişkiler müdürü Kiyanuş Caferi ise Tasnim Haber ajansına verdiği röportajda 13. bölge belediye başkanının korona virüsüne yakalandığı iddialarına ilişkin,”Bu haber asla doğru değildir” açıklamasında bulundu.

Kiyanush Cafer’i Tahran 13. bölge belediye başkanı Murtaza Rahmanzade’nin 11 şubattan sonra akciğer rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldığını belirterek, ”Doktorlara göre, durumunu şu an iyi ve tedavisinden sonra da taburcu edilecek” dedi.