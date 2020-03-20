Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ” 19 Mart 2020, saat 21:00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip #Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili mevcut durum şu şekildedir: Dünya çapında vaka sayısı 235 bini geçmiş, 9 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 85 binden fazla kişi iyileşmiştir” denildi.
Dünyada koronavirüs raporu: 235 bin vaka, 9 binden fazla ölü
20.03.2020 - 03:06 | Son Güncelleme: 20.03.2020 - 03:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İletişim Başkanlığı dünya genelinde yeni tip koronavirüs görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
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689384 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/689384.aspx
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