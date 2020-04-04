İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 158 artarak 3 bin 452'ye yükseldi.
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 452'ye yükseldi
04.04.2020 - 12:45 | Son Güncelleme: 04.04.2020 - 12:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 158 artarak 3 bin 452'ye yükseldi.
Kaynak: AA
Etiketler : İran,koronavirüs,covid-19,
693806 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/693806.aspx
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