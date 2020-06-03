Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya hükûmeti ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul ettiğini duyurdu. UNSMIL tarafından yapılan yazılı açıklamada, ateşkes görüşmeleri ve ilgili güvenlik düzenlemelerinin, BM misyonunun 23 Şubat'ta 5+5 formatındaki ortak askerî komite görüşmelerinde sunduğu anlaşmaya binaen gerçekleştirileceği ifade edildi. Tarafların "en kısa zamanda onurlu ve güvenli bir hayata kavuşmak isteyen Libyalıların çağrıları üzerine yeniden diyalog masasına oturmayı kabul ettiğine" değinilen açıklamada, BM'nin tarafların bu kararından memnuniyet duyduğu belirtildi. Açıklamada, Libya meselesine müdahil tüm ulusal ve uluslararası tarafların, Libya halkının savaşın sonlanması yönündeki çağrılarına karşılık vermesi ve 5+5 müzakerelerinin nihai ateşkese zemin hazırlaması temennisinde bulunuldu. Müzakerelere taraf Libya hükûmeti ve Halife Hafter'den konuyla ilgili resmî açıklama yapılmadı. Libya'da bu yılın başlarında ateşkes ilan edilmiş, ancak Hafter'e bağlı milisler şubat ayı sonunda görüşmeleri askıya alarak saldırmıştı.